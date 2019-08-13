Ростов-на-Дону, , 13:41 — REGNUM

Специалисты управления ветеринарии Ростовской области выясняют причины массовой гибели пчёл, которая в конце июля текущего года произошла в Песчанокопском районе. Заявленные пасечниками и сельхозпроизводителями химикаты на ситуацию не повлияли, на что указывают первые результаты исследований.

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«Аналогичные результаты получили наши коллеги из Ставропольского края. Теперь мы исследуем новые варианты. Но препаратов сотни, и угадать нужный будет очень сложно», — цитирует портал donnews.ru начальника управления ветеринарии Ростовской области Владимира Жилина.

Ранее сообщалось, что практически все пасеки, расположенные в Песчанокопском районе, оказались не зарегистрированы. Пчеловодам грозит штраф.

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