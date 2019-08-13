Лиссабон, , 14:44 — REGNUM

Водители топливозаправщиков, начавшие 12 августа забастовку в Лиссабоне, заявили 13 августа, что выполнят распоряжение правительства Португалии и вернутся к работе. Об этом сообщает агентство Reuters.

Правительство страны потребовало от водителей возобновить работу, так как к вечеру понедельника, 12 августа, запасы топлива на многих автозаправках Лиссабона, а также в аэропорту города, иссякли.

Вице-президент Национального союза водителей по перевозкам опасных грузов Педро Пардаль Энрикес сказал, что водители будут работать восьмичасовую смену, как того требует приказ, но не будут делать дополнительных рейсов.

Указ правительства Португалии, предписывающий водителям вернуться к работе, означает, что в случае его неисполнения подозреваемые могут попасть в тюрьму или потерять работу.

«Может быть, некоторые думают, что нет никаких последствий…, но они есть и должны быть», — сказал министр труда страны Хосе Антонио Виейра да Силва в интервью радио RTP.