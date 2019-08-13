Екатеринбург, , 13:42 — REGNUM

В первое воскресенье сентября в Екатеринбурге пройдёт День народов Среднего Урала. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В 2019 году этот день выпадает на 1 сентября. Основные мероприятия пройдут на территории парка «Таганская слобода».

«В этом году он будет посвящен не только дружбе народов, но и 85-летию Свердловской области и проведению Международного года языков коренных народов», — уточнили в департаменте.

Напомним, что День народов Среднего Урала учреждён в 2002 году и будет отмечаться в регионе в 17-ый раз. В 2018 году праздничные мероприятия посетили порядка17 тыс. екатеринбуржцев и гостей областного центра.

Отметим, что в Свердловской области проживают представители более 160 народов.