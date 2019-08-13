Екатеринбург, 13 августа 2019, 13:42 — REGNUM
В первое воскресенье сентября в Екатеринбурге пройдёт День народов Среднего Урала. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
В 2019 году этот день выпадает на 1 сентября. Основные мероприятия пройдут на территории парка «Таганская слобода».
Напомним, что День народов Среднего Урала учреждён в 2002 году и будет отмечаться в регионе в 17-ый раз. В 2018 году праздничные мероприятия посетили порядка17 тыс. екатеринбуржцев и гостей областного центра.
Отметим, что в Свердловской области проживают представители более 160 народов.