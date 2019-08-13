Махачкала, , 13:46 — REGNUM

Двое полицейских, пострадавших в ДТП с участием военного «Урала» в Дагестане, переведены на дальнейшее лечение в Москву. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 августа в пресс-службе минздрава республики.

Напомним, 24 июля «Урал» с военными опрокинулся на федеральной дороге на территории Тарумовского района Дагестана. Пострадали восемь полицейских, трое из которых были госпитализированы. Один из них позже был выписан.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной опрокидывания служебного автомобиля стало лопнувшее во время движения переднее колесо.

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