Ростов-на-Дону, , 13:33 — REGNUM

В Ростовской области обманутые дольщики проводят проводят бессрочную серию одиночных пикетов у зданий региональной, муниципальной, а также районных администраций, передаёт ИА REGNUM.

Дольщики Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Протестные акции начались в конце июля текущего года. Уже проведено около полусотни одиночных пикетов. С требованием обратить внимание на проблему выходят не только дольщики, включённые в реестр, но и представители так называемых «самостроев».

"Пикеты проводятся у зданий правительства Ростовской области, администрации Ростова-на-Дону, администраций Ворошиловского, Первомайского, Советского районов. В них участвуют дольщики шести домов низкой степени готовности ЖК «Европейский» и представители нескольких «самозастроев», расположенных в Ростове-на-Дону и Батайске», — уточняют организаторы.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области ситуация с обманутыми дольщиками — катастрофическая. Число жертв строительных пирамид в регионе занижено в несколько раз. В этом уверены представители Объединенной рабочей группы обманутых дольщиков Ростовской области. По некоторым данным, число обманутых дольщиков на Дону превышает 10 тыс. человек.

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