Великий Новгород, , 13:30 — REGNUM

Комплексный проект «Система долговременного ухода», который реализуется в ряде пилотных регионов в России в рамках национального проекта «Демография», не должен быть нацелен на людей определённого возраста. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 13 августа, на заседании рабочей группы Госсовета по социальной политике заявила директор Фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина.

Елизавета Олескина, директор Фонда «Старость в радость» «Мы строим модель для всех людей с устойчивыми ограничениями жизнедеятельности, которые приводят к зависимости от сторонней помощи. Мы ушли от критерия возраста, и это очень важно».

По её словам, «должна быть создана единая, «бесшовная» система для человека с ограничением жизнедеятельности — от самого начала возникновения у него проблемы зависимости от чьей-то помощи и до её разрешения».

Елизавета Олескина, директор Фонда «Старость в радость» «Не может быть двух разных подходов к семье, где, например, и мама, и дочь, нуждаются в сопровождении и уходе. Мы не можем их рассматривать как два отдельных случая. Или, например, в семье ребёнок до 18 лет получает один тип помощи, а потом всё меняется. Или, например, люди, которые раньше получали бы помощь с выходом на пенсию теперь, с повышением пенсионного возраста, вынуждены ждать».

Отдельно Олескина затронула вопрос поддержки семей и заявила о том, что не все меры социальной помощи — часто очень разношёрстные — приводят к желаемому результату.

По её словам, в пилотный проект по системе долговременного ухода в 2019 году включены уже 12 регионов России, к 2022 году все субъекты РФ должны внедрить эту систему полноценно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заседание рабочей группы Государственного совета по направлению «Социальная политика» проходит сегодня, 13 августа, в Великом Новгороде. Эксперты по итогам работы должны выработать предложения по пяти направлений, в том числе по созданию городской среды и рабочих мест для пожилых и инвалидов, созданию системы долговременного ухода и развитию системы психоневрологических интернатов в России, а также об инновациях в сфере социальных услуг.

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