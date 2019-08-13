Кунгур, Пермский край, , 13:20 — REGNUM

В Кунгуре Пермского края опасения жителей многоэтажного дома вызвала квартира, из которой исходил сильный химический запах. Однако собственник отказывался открывать двери. Последовал суд и визит приставов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по региону.

Во избежание принудительного вскрытия, собственник токсичной квартиры впустил приставов-исполнителей. Как оказалось, владелец жилья развернул в квартире химчистку ковров.

Исполнительное производство завершили только, когда убедились, что стиральных машин и специальных препаратов профессионального назначения в квартире больше нет.