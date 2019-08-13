Веллингтон, , 13:18 — REGNUM

В Окленде новозеландская полиция задержала двух британских граждан, у которых было изъято 200 кг метамфетамина на общую сумму более 144 миллионов долларов. Об этом сообщает новозеландское новостное агентство NZ Herald.

Полиция арестовала мужчину в возрасте 60 лет, в доме у которого были обнаружены наркотические вещества. Ему было выдвинуто обвинение в хранении и нелегальной транспортировке наркотиков в особо крупном размере.

Его сообщник был задержан в аэропорту Окленда при попытке покинуть страну. Он также уже помещен под стражу.

Полиция Новой Зеландии сейчас обыскивает дома двух британцев на предмет наличия оружия. Также правоохранительные органы допрашивают других граждан Великобритании, которые могли бы быть сообщниками задержанных.

Власти Новой Зеландии крайне обеспокоены ростом активности преступных синдикатов из других стран, распространяющие наркотики по всей стране.