Сочи, Краснодарский край, , 13:09 — REGNUM

Права 13 многодетных семей, которым предоставлены земельные участки без соответствующей инфраструктуры, потребовала через суд прокуратура Хостинского района Сочи Краснодарского края, сообщила пресс-служба надзорного ведомства 13 августа.

Как было установлено в ходе проверки, еще в 2015 году 13 многодетным семьям бесплатно предоставили земельные участки. Однако участки не были обеспечены электрическими, канализационными сетями, газовыми, а также сетями питьевого и технического водопровода, отсутствовали даже подъездные пути.

Сначала Хостинский районный суд, а затем и судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда иск прокуратуры удовлетворили в полном объеме. Решение вступило в силу. Таким образом, администрация города должна обеспечить участки инфраструктурой.

Отметим, с 2011 года на Кубани многодетным семьям было выделено более 15 тысяч участков, однако лишь часть из них обеспечена инфраструктурой. На 2019 год запланировано выделение около 900 участков.