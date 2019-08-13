Нью-Дели, , 13:38 — REGNUM

Лидер оппозиционного Индийского национального конгресса (ИНК) Рахул Ганди призвал федеральное правительство Индии выделить дополнительные средства для борьбы с последствиями наводнения в южном штате Керала. Об этом 12 августа сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Ранее, 11 августа, Рахул Ганди прибыл в штат Керала, чтобы оценить последствия разрушительных наводнений и оползней в области Ваянад, своём избирательном округе, а также в соседних районах. В своём аккаунте в Twitter лидер ИНК пообещал, что сделает все возможное во имя помощи пострадавшим от стихийного бедствия в Керале. Он также запросил у федерального правительства немедленной финансовой помощи для проведения спасательных работ, а также для строительства и укрепления лагерей для тех, кто лишился крова в результате наводнения.

Напомним, что на протяжении всего августа в штатах Гуджарат, Махараштра, Карнатака и Керала наблюдаются масштабные наводнения. Число жертв уже превысило отметку в 200 человек. В результате стихийного бедствия в Керале более 250 тысяч местных жителей были эвакуированы и размещены в специальных укрепленных лагерях. На 12 августа число погибших в Керале составило 85 человек.