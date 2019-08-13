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Биологические исследования, проведенные учеными из Танзанийского научно-исследовательского института кофе (TACRi), выявили четыре типа насекомых, которых можно использовать для уничтожения вредителей на кофейных полях.

Как сообщается, эти насекомые способны уничтожить целое поколение вредителей кофейной культуры и сделать производство кофе более выгодным.

О научном открытии сообщил танзанийскому новостному изданию Nipashe исследователь насекомых института кофе Федрик Магина.

«Мы действительно обнаружили четыре новых типа насекомых, которых можно использовать для уничтожения вредителей на кофейных полях. Мы считаем, что они станут решением проблем болезней кофейных деревьев и инвазии паразитов», — отметил Магина.

«Открытие стало большим достижением и хорошей новостью для крестьян, выращивающих кофе в стране. Научные исследования подтверждают, что насекомые, атакующие и поедающие вредителей на кофейных полях, увеличат эффективность производства кофе в стране и привлекут инвестиции», — добавил ученый.

По словам исследователя, новый вид насекомых был назван «дудукобэ».