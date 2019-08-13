Додома, , 13:26 — REGNUM

Согласно недавним сообщениям властей Танзании, в результате взрыва бензовоза, произошедшего 10 августа в районе Мсамву, находящемся в области Морогоро, погиб 71 человек.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, в связи с этим правительством страны была создана комиссия по расследованию инцидента с целью установить причину взрыва. Об этом сообщил премьер-министр Танзании Кассим Маджалива, выступая перед тысячами людей, скорбящих по погибшим. Он добавил, что комиссия представит полный отчет о произошедшем 16 августа.

До сих пор причина катастрофы так и не была установлена, однако есть опасения, что число погибших может увеличиться.

Полиция Танзании подчеркнула, что некоторые люди пытались выкачать нефть из бензовоза после того, как он взорвался. По словам очевидцев, больше всего вследствие взрыва пострадали мотоциклисты.

Правительство Танзании объявило три дня национального траура, в связи с чем в стране были наполовину приспущены флаги в память о погибших.

В области Морогоро уже состоялись похороны жертв трагедии. 53 тела было похоронено на коллективном кладбище.