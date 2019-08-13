Киншаса, , 13:12 — REGNUM

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что в конголезских провинциях Северное Киву и Итури каждую неделю 86 человек заражаются вирусом Эбола.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», в еженедельном заявлении ВОЗ сказано о том, что за границами ДРК пока не было зарегистрировано ни одного случая инфицирования заболеванием.

ВОЗ сообщила также, что за 21 день (с 17 июля по 6 августа), было зарегистрировано 257 новых случаев заражения вирусом Эбола. Из них 116 — выходцы из города Бени в провинции Северное Киву, еще 58 — жители города Мандима, находящегося в провинции Итури.

Тем не менее ни один житель города не был инфицирован заболеванием в городе Гома с тех пор, как было сообщено о четырех людях, заразившихся вирусом, двое из которых погибли, в то время как оставшиеся двое на данный момент проходят лечение в медицинском центре лечения вируса Эбола.

Согласно сообщению ВОЗ, 232 человека, имевших тесные контакты с больными вирусом Эбола в районе Ньирагонго, провинция Северное Киву, сейчас находятся под пристальным наблюдением специалистов.

Известно, что 98% человек, подозревающихся в близком контакте с лицами, зараженными вирусом, уже были вакцинированы.

Напомним, что в ДРК был уже зарегистрирован в общей сложности 2781 случай заболевания вирусом, из которых 1866 закончились летальным исходом.