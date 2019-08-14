Аддис-Абеба, , 08:10 — REGNUM

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) отметила, что программа развития Эфиопии, в которой приоритетное внимание уделяется именно экологически устойчивому развитию сельского хозяйства, во многом способствует снижению рисков ухудшения продовольственной безопасности и распространения бедности. Глава регионального отделения ФАО по Восточной Африке Чимимба Дэвид Фири заявил, что, тем не менее, около 133 миллионов человек в Африке страдают от голода и 30% от всего населения континента недоедает из-за процессов изменения климата. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Согласно данным «Регионального обзора ФАО по продовольственной безопасности и питанию в Африке за 2018 год», изменение климата приведет к тому, что к 2050 году 71 миллион человек будут испытывать нехватку продовольствия во всем мире, причем более половины из них — в странах Африки южнее Сахары.

Тем не менее, по словам директора отделения ФАО, такие страны, как Эфиопия, активно работают над сокращением масштабов нищеты и голода внутри и в странах-соседях, используя различные инновационные программы помощи и развития в сельском хозяйстве для снижения уровня воздействия климатических изменений. Он добавил, что Эфиопия является одной из стран, которые очень сильно сократили уровень бедности населения в пропорциональном отношении за последние годы. «Эфиопия — отличный пример высокой работоспособности населения, а также страны, которая добилась больших успехов в борьбе с изменением климата в условиях нищеты и голода», — заявил Фири.

В региональном обзоре ФАО по продовольственной безопасности и питанию за 2018 год также говорится, что Эфиопия является примером сильной политической воли, а также внедрения последовательной и эффективной политики и мер позитивного вмешательства государства в экономику.