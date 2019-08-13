Мадрид, , 12:37 — REGNUM

Испания стала страной с самым большим числом женщин в Европе, которые родили первого ребенка после сорока лет, сообщает испанское новостное издание ElPaís со ссылкой на Национальный Институт Статистики (INE).

По данным INE, количество женщин, ставших матерями после 40, возросло на 63% за прошедшее десятилетие. Так, в 2017 году 8,8% испанских женщин были старше 40 лет, когда у них родился первый ребенок. Примечательно, что возраст, в котором молодежь в Испании съезжает от родителей, составляет 29 лет, что является одним из самых высоких показателей по ЕС. Однако средний возраст, достигнув которого испанские женщины рожают первого ребенка, составляет 31 год.

Некоторые эксперты отмечают, что более половины бездетных женщин хотели бы иметь детей, однако не смогли себе этого позволить в связи с безработицей, проблемами с жильем и недостатком государственных субсидий.