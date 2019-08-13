Исламабад, , 14:34 — REGNUM

Стрельбу в пригороде столицы Норвегии Осло Берум остановил 75-летний отставной пилот ВВС Пакистана, который обезвредил нападавшего террориста.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, теракт в исламском центре Аль-Нур в пригороде Осло Берум удалось предотвратить благодаря эмигранту из Пакистана Мухаммаду Рафику. В беседе с журналистами 75-летний отставной пилот ВВС Пакистана сообщил, что «услышал выстрелы, подбежал к нападавшему, сбил его с ног и выбил из рук оружие».

Напомним, что 10 августа неизвестный стрелок открыл огонь в исламском центре в пригороде Осло Берум накануне праздника Курбан-байрам. Благодаря выходцу из Пакистана Мухаммаду Рафику, обезвредившему нападавшего, жертв удалось избежать. Полиция Норвегии отметила, что нападавший придерживался националистических взглядов.