Ростов-на-Дону, , 12:28 — REGNUM

Результаты первой экспертизы массовой гибели пчёл стали известны в Ростовской области, 13 августа сообщает donnews.ru.

Эксперты, при исследовании погибших насекомых, проверили в них содержание трёх химикатов, которые могли использоваться в районе и привести к их гибели. Но данные химические вещества не были обнаружены у погибших насекомых.

«Аналогичные результаты получили наши коллеги из Ставропольского края. Теперь мы исследуем новые варианты. Но препаратов сотни, и угадать нужный будет очень сложно», — сообщил начальник управления ветеринарии Ростовской области Владимир Жилин.

Кроме того, Владимир Жилин опасается за качество меда, собранного на пасеках, где произошла массовая гибель насекомых. Он допускает, что этот мед может нанести вред здоровью человека.

Напомним, что ранее сотрудники Россельхознадзора по Ростовской области зарегистрировали массовую гибель пчел. Некоторые пасеки потеряли до 75% насекомых.

По словам специалистов, в Ростовской области насекомые гибнут уже несколько лет подряд, поскольку в области не отлажен контроль производства и оборота пестицидов и агрохимикатов.