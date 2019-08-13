Великий Новгород, , 12:27 — REGNUM

В Великом Новгороде сегодня, 13 августа, проходит заседание рабочей группы Государственного совета по направлению «Социальная политика». Как сообщает корреспондет ИА REGNUM, работу экспертов возглавляет руководитель рабочей группы, губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Заседание проходит в формате стратегической сессии, участники разбились на несколько групп и вырабатывают предложения по пяти направлениям: этосоздание системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами; «Город для всех» — создание городской среды и проектирование жилья для «новых» взрослых; вопросы «серебряной экономики»; инновации в реабилитации в системе социальных услуг, а также развитие системы психоневрологических интернатов.

Андрей Никитин отметил, что каждый четвёртый житель России находится в возрасте старше трудоспособного, а в Новгородской области — это каждый третий житель.

тоит задача создать систему комплексной поддержки пожилых людей и инвалидов. Дать им возможность жить полноценной жизнью. Постараться дойти до каждого человека, нуждающегося в помощи. Это объёмная серьёзная работа, которая предполагает и социальные, и медицинские аспекты. Необходимо и наличие координации всех участников процесса не вокруг какого-то формального показателя, а вокруг конкретного человека — его запросов, его желаний и возможности ему помочь « Андрей Никитин, губернатор Новгородской области «Тема не просто актуальна, она на пике востребованности. Перед нами с

По мнению Никитина, проект по внедрению системы долговременного ухода способен стать реальным инструментом достижения национальной цели по повышению качества и продолжительности жизни.

Напомним, в 2018 году Новгородская область вошла в число шести пилотных регионов, где началась реализация комплексного проекта «Система долговременного ухода» — сейчас он входит в национальный проект «Демография».

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