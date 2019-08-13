Анкара, , 13:39 — REGNUM

Множество филантропов проявило живой интерес к кампании благотворительной организации Türk Kızılay (Турецкий красный полумесяц) по жертвованию нуждающимся мусульманам по всему миру мяса на праздник Курбан-байрам. Наряду с распределением мяса среди нуждающихся в пределах самой Турции, мясо отправляется из нее в 51 страну мира.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, переданное благотворителями мясо начали разделывать после праздничного намаза. По словам главы Türk Kızılay Керема Кыныка, организация протянула руку помощи нуждающимся в 4 регионах — Европе, Африке, Азии и Южной Америке.

Среди получивших помощь государств числятся: в Европе — Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Черногория, Косово, Северная Македония, Молдавия, Румыния, Сербия и Греция; в Африке — Буркино-Фасо, Джибути, Чад, Эфиопия, Кот-д'Ивуар, Гамбия, Гана, Южный Судан, Камерун, Кения, Коморские острова, Мавритания, Мозамбик, Нигер, Руанда, Сенегал, Сомали, Судан, Намибия, Танзания, Уганда и Зимбабве; Азия — Бангладеш, Индонезия, Филиппины, Грузия, Камбоджа, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, РФ/Татарстан; Ближний Восток — Палестина, Ирак, Северный Кипр, Ливан, Сирия, Иордания и Йемен; Южная Америка — Суринам.