Токио, , 12:28 — REGNUM

Ряд студентов из разных университетов Японии объединились и начали кампанию по сбору подписей для обращения в свои учебные заведения с просьбой создать безопасную образовательную среду. Тем не менее, администрации университетов сохраняют молчание несмотря на то, что поступают многочисленные сообщения от жертв сексуальных домогательств и насилия, а также о подобных инцидентах на разных мероприятиях. По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», по мнению активистов, некоторые мужчины не понимают, что такое «сексуальное согласие». Студенты призвали университеты обучать этому.

В последние годы несколько студентов престижного японского университета Кейо были арестованы за преступления сексуального характера. Тем не менее, подобные случаи в официальной бумаге были названы «прискорбными», но каких-то конкретных предупредительных решений выдвинуто не было.

Студентами-волонтерами выдвигается инициатива «безопасного кампуса», где все студенты могут чувствовать себя спокойно.