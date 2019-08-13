Ростов-на-Дону, , 12:11 — REGNUM

В Ростове-на-Дону два автосалона, принадлежащие предпринимателю и депутату городской думы Вячеславу Камышному, должны быть снесены. Такое решение вынес Арбитражный суд Ростовской области.

С иском в суд обратился департамент имущественно-земельных отношений города-миллионника. Объекты площадью 3,45 тыс. кв. метра и 1,35 тыс. кв. метра, а также здание автомалярного цеха, построенные без разрешения на строительство, расположены по переулку 1-й Машиностроительный, 1. Как пишет издание «Коммерсант-Юг», этот вопрос решается в судебном порядке уже почти семь лет.

В 2018 году выручка компании депутата Камышного составила 1,8 млрд рублей, чистая прибыль — 33,3 млн рублей.