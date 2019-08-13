Даллас, США, , 13:14 — REGNUM

Бывший руководитель id Software Тим Уиллитс стал новым творческим руководителем Saber Interactive. Об этом он сообщил в своём Twitter-аккаунте 12 августа.

https://twitter.com/TimWillits/status/1160991502090342400

Уиллитс уже работал с Saber Interactive во время разработки Quake Champions. Теперь он будет руководить пятью студиями компании, расположенными по всему миру.

Напомним, Saber Interactive — это русско-американская компания, центральный офис которой находится в Нью-Джерси (США). Она знаменита созданием Quake Champions, World War Z и Timeshift.

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