Токио, , 12:11 — REGNUM

12 августа Японское метеорологическое агентство (JMA) сообщило, что на Японию движется мощный тайфун «Кросса». По состоянию на полдень 12 августа 10-й в этом сезоне тайфун уже находился в 500 километрах к западу от Титидзимы, части острова Огасавара к югу от Токио, и двигался с запада на северо-запад со скоростью 15 километров в час.

По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», атмосферное давление в центре урагана составляет 965 гектопаскалей. Максимальнятая скорость ветра — 108 километров в час. JMA предупреждает, что на Огасаваре в ближайшее дни будут сильнейший ветер и дожди.