Копенгаген, , 13:48 — REGNUM

Представители норвежских спецслужб провели 12 августа пресс-конференцию, в ходе которой полицейские округа страны были предупреждены о крайне негативных тенденциях в лагере правых экстремистов и о возросшем риске нападения с их стороны.

Общий уровень террористической угрозы, согласно оценкам спецслужб, не изменился: он так же держится на отметке 3 по пятибалльной шкале. Однако определенные изменения все же произошли: в феврале 2019 года норвежские спецслужбы утверждали, что наиболее опасным источником терроризма являлись исламистские группировки — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten».

Пресс-конференция была проведена после нападения на мечеть в норвежском городе Бэрум. Полиция задержала 21-летнего норвежца, который подозревается в совершении преступления. Подозреваемый также проходит по делу об убийстве своей сестры. По данным норвежского телеканала TV2, нападавший положительно отзывался о произошедшим в новозеландском Крайстчёрче теракте, в результате которого погибли 49 человек.