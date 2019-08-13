Копенгаген, , 15:16 — REGNUM

Министр образования Дании Пернилле Розенкрантц-Тайль намерена вернуть доверие школьных учителей, которые было утрачено в результате вмешательства государства в трудовой конфликт 2013 года. Несмотря на то, что с тех пор прошло шесть лет, конфликт так и не был до конца урегулирован. В письменном обращении всем учителям школ, которые 12 августа вышли в свой первый рабочий день в этом учебном году, Пернилле Розенкрантц-Тайль назвала события 2013 года «неприятными» и заявила, что именно правительство Дании несет за них ответственность. Поэтому сейчас перед датскими властями стоит задача вернуть доверие школьных учителей — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Весной 2013 года в течение 25 дней школы Дании не функционировали из-за того, что учителя страны не могли согласовать новый общий трудовой договор с профсоюзным объединением Kommunernes Landsforening. В конце концов в трудовой конфликт вмешалось правительство, решение которого было не в пользу учителей: в частности, было упразднено право учителей распоряжаться своим рабочим временем и готовиться к занятиям дома — с 2013 года и вплоть до настоящего момента датские учителя вынуждены все свое рабочее время проводить в стенах школы.

Эта инициатива была предложена Метте Фредериксен, которая на тот момент занимала пост министра образования. Пернилле Розенкрантц-Тайль считает, что для решения конфликта нужно прежде всего прислушаться к позиции самих учителей. Министр также призывает набраться терпения.