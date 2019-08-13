Москва, , 12:19 — REGNUM

Новый входной павильон появится в спорткомплексе «Лужники». Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Согласно проекту, согласованному Москомархитектурой, его откроют на месте закрытого ТЦ «Гермес».

"Фасады здания запроектированы в едином стилевом решении с другими объектами «Лужников». Общая площадь павильона составит около пяти тысяч квадратных метров», — уточнил Кузнецов.

Сооружение будет трёхэтажным. В нём планируется открыть точки продажи билетов, абонементов и пропусков на мероприятия комплекса. На втором и третьем этажах оборудуют офисные помещения. Объект откроют по адресу: Новолужнецкий проезд, д.9, стр. 1.

Напомним, осенью 2019 года в «Лужниках» откроется Дворец водных видов спорта, а также спортивный зал «Дружба» и Дворец единоборств.