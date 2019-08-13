Осло, , 12:16 — REGNUM

Компания Tesla Motors побила рекорд предыдущего года по продажам автомобилей в Норвегии: Tesla Model 3 стала самой продаваемой машиной в стране в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные регистрационной статистики совета по контролю наземного транспорта в Норвегии.

На втором месте в этом году оказался немецкий Volkswagen Golf. Прибыль от продаж автомобилей Tesla в Норвегии за прошедшие месяцы 2019 года составила 750 млн долларов, что на 11 млн долларов больше, чем аналогичный показатель за предыдущий год — об этом сообщает норвежское информационное агентство «NRK».

Продажа 8 584 автомобилей Tesla в Норвегии в 2018 году составила 7% от общего количества проданных компанией машин за предыдущий год. Особую популярность среди норвежцев снискала Model 3, которую на выставке в Норвегии впервые показали лишь в декабре 2018 года.