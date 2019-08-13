Екатеринбург, , 12:05 — REGNUM

В Свердловской области на 2,9% увеличилась доля онкологических заболеваний диагностированных на первой и второй стадии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

«Соответственно снизилось количество выявленных патологий на 3 и 4 стадиях, а значит процесс лечения проходит более эффективно и безопасно», — уточнили в ведомстве.

Отметим, что ранее в программу диспансеризации населения были введены тесты для выявления онкологии на ранней стадии. Всего за первое полугодие диспансеризацию прошли около полумиллиона свердловчан.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые семь месяцев 2019 года онкологические заболевания на ранней стадии были выявлены у 200 свердловчан, а программа диспансеризации реализована на 60%.

Напомним, что диспансеризация является бесплатной программой, а работодатель обязан на время её проведения предоставлять сотруднику выходной.

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