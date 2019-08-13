Киев, , 12:18 — REGNUM

Правительство Украины обратилось в Верховный суд с требованием отменить решения судов предыдущих инстанций, лишивших его права назначать и увольнять главу НАК «Нафтогаз» в обход наблюдательного совета компании, сообщило 13 августа информационное агентство «УНН».

"Открыть кассационное производство по кассационной жалобе Кабинета министров на решение Окружного административного суда и постановление Шестого апелляционного административного суда Киева об обеспечении иска по указанному делу», — сказано в решении суда.

Речь идёт о постановлении правительства от 6 марта 2019 года, которое внесло изменения в устав «Нафтогаза». Благодаря этим изменениям, собрание акционеров компании получило право избирать и увольнять председателя и членов правления без предоставления наблюдательного совета компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на сайте президента Украины появилась петиция, авторы которой потребовали снизить зарплату главе «Нафтогаза» Андрею Коболеву в 70 раз.

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