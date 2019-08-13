Воронеж, , 12:01 — REGNUM

Выбоину на отремонтированной части Северного моста в Воронеже горожане заметили спустя лишь две недели после проведения ремонтных работ. Сообщения об этом появились в социальных сетях. Выбоину сфотографировали рядом с деформационным швом, водители опасаются, что позже могут появиться новые дефекты.

В пресс-службе мэрии прокомментировали, что «незначительный дефект» покрытия из полимерной мастики выявлен в предшовной зоне, на границе полосы движения.

«На функционирование шва он не влияет и будет устранен подрядчиком до приёмки работ», — прокомментировали в пресс-службе администрации города.

Как сообщало ИА REGNUM, ремонт Северного моста начался 17 июня, подрядчику предстоит заменить 28 деформационных швов на всем протяжении моста. 26 июля были завершены работы на одной стороне моста, сейчас работы ведутся на второй части. Перед подрядчиком поставлена задача завершить работы до 16 августа, чтобы можно было полностью открыть движение по мосту.

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