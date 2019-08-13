Копенгаген, 13 августа 2019, 12:55 — REGNUM
Полицейские служащие из различных округов датского острова Зеландия были направлены в столицу для помощи в расследование двух произошедших недавно в Копенгагене взрывов. Эту информацию подтвердили представители полиции центральной и западной Зеландии.
Основной задачей правоохранительных органов Дании в настоящее время является патрулирование улиц и сбор свидетельских показаний — об этом сообщает датское информационное агентство «TV2 Lorry».
Никто не пострадал в результате произошедших взрывов. Тем не менее, за ситуацией тщательно следят государственные органы, в том числе созванный правительственный комитет по безопасности.
Взрывы, однако, повлекли за собой серьезные разрушения: фасад здания Налогового управления Дании был сильно поврежден, а в результате подрыва на Нёрребро в близлежащих домах были выбиты все стекла.