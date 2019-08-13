Копенгаген, , 12:55 — REGNUM

Полицейские служащие из различных округов датского острова Зеландия были направлены в столицу для помощи в расследование двух произошедших недавно в Копенгагене взрывов. Эту информацию подтвердили представители полиции центральной и западной Зеландии.

Основной задачей правоохранительных органов Дании в настоящее время является патрулирование улиц и сбор свидетельских показаний — об этом сообщает датское информационное агентство «TV2 Lorry».

Никто не пострадал в результате произошедших взрывов. Тем не менее, за ситуацией тщательно следят государственные органы, в том числе созванный правительственный комитет по безопасности.

Взрывы, однако, повлекли за собой серьезные разрушения: фасад здания Налогового управления Дании был сильно поврежден, а в результате подрыва на Нёрребро в близлежащих домах были выбиты все стекла.