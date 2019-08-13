Осло, , 12:25 — REGNUM

Подозреваемый в совершении нападения на мечеть в норвежском городе Бэрум за несколько часов до атаки оставил в одном из интернет-форумов сообщение, в котором выразил свое восхищение терактом в Новой Зеландии в марте 2019 года и обратился к самому террористу: «Было весело, увидимся в Вальхалле».

Нападение на мечеть в Норвегии произошло во время мусульманского праздника Ураза-байрам. Как сообщает полиция, преступник, этнический норвежец, начал стрельбу еще до входа в мечеть через замочную скважину. Как в правоохранительных органах, так и в министерстве юстиции Норвегии заявили о приоритете обеспечить безопасность мусульман в ходе праздника — об этом пишет датская газета Ekstra Bladet («Экстра Блэдэт»).

21-летний норвежец, предположительно, совершивший нападение и ныне находящийся под стражей, также подозревается в убийстве своей младшей сестры. Сообщается, что 17-летняя девушка (уроженка Китая) не являлась родной сестрой подозреваемого: норвежская семья удочерила её. В настоящее время полиция не раскрывает мотив убийства. Тем не менее известно, что подозреваемый неоднократно заявлял о своих расистских взглядах на различных интернет-форумах.

Сам норвежский стрелок во время первого допроса не дал никаких объяснений своим действиям. Известно лишь то, что он отрицает свою вину.