Пекин, , 11:51 — REGNUM

В Китае в бедных приграничных с Россией уездах местные власти развивают туризм, делая упор на «русский колорит», сообщает издание Biang со ссылкой на сюжет местного телевидения.

Отмечается, что деревня Бяньцзян уезда Сюнькэ на севере провинции Хэйлунцзян известна тем, что в ней живут потомки эмигрировавших в Китай русских, которых практически уже не осталось. Однако местные власти эксплуатируют ее историю, разыгрывая визитную карту туризма «с русским колоритом» для жителей Китая.

Так, в деревне перестроили практически все дома, теперь они в «русском стиле», а местные гиды и другие работники отрасли активно учат русский язык.

Еще одна деревня — Юнъань в уезде Цзяин — за последнее время стала место паломничества туристов благодаря своим красивым видам и традициям, переплетающимся с русской культурой, говорится в сюжете.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 28 июня Россия и Китай провели ряд совместных культурных мероприятий в пограничной городе Хэйхэ провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая и в российской Благовещенске Амурской области.

Мероприятия были разделены на четыре секции, включая высокоуровневые обмены, форумы и презентации, туризм и торговлю, а также культурные обмены. В общей сложности было проведено 39 мероприятий в сфере культуры и туризма, включая академические семинары и художественные выставки.

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