Москва, , 11:51 — REGNUM

Басманная межрайонная прокуратура Москвы предложила меры по охране общественного порядка на Хохловской площади, где располагается общественное пространство «Яма», сообщает «Москва 24».

Так, в надзорном органе предлагают установить ограждения и камеры, а по выходным и праздникам задействовать полицию и охранников частных предприятий.

Прокуратура сообщает, что с начала года за беспорядки в этом месте наложили штрафы на 600 человек. Кроме того, на площади случались драки.

Ранее о планах прокуратуры рассказывал один из муниципальных депутатов столицы.

«Яма» на Хохловской площади получила известность после дела так называемого «московского отравителя», находившего там своих жертв, а также антиалкогольных рейдов активистов движения «Лев против», регулярно выявлявших в этом месте нарушителей общественного порядка.