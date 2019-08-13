Ростов-на-Дону, , 11:48 — REGNUM

Новый спортивно-оздоровительный комплекс в Ростове-на-Дону будет построен на пересечении бульвара Комарова и улицы Добровольского, 13 августа сообщается на официальном портале правительства Ростовской области.

Под строительство данного объекта региональное правительство выделило участок земли общей площадью порядка 2,7 гектара.

«Здесь будет построен основной комплекс с универсальным залом для игровых видов спорта на 2 тысячи мест, фитнес-центр, бассейн. Планируется также создание ледовой арены для тренировок и соревнований по хоккею и фигурному катанию. Предусматривается сооружение двух футбольных полей с искусственным покрытием площадью 2400 квадратных метров. В новом комплексе разместится также реабилитационный медицинский центр, будет обустроен подземный парковочный комплекс», — сообщают чиновники.

Напомним, что участок под строительство спортивно-оздоровительного комплекса будет предоставлен инвестору в рамках областного закона о крупных инвестпроектах.

Начать же работы по реализации проекта можно будет после утверждения изменений в проект планировки территории.