Иерусалим, , 12:15 — REGNUM

Израильское космическое агентство и Институт им. Вайцмана планируют разработать и запустить к 2023 году новейший микроспутник-телескоп. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, изобретение будет использоваться для изучения космических взрывов и черных дыр.

По словам руководителя проекта Эли Ваксмана, микроспутник поможет изучить процесс космических взрывов и влияние черных дыр на прилегающие пространства. На разработку спутника будет потрачено около 70 миллионов долларов.

Запуск проекта запланирован на сентябрь 2019 года. В настоящее время руководители проекта ведут переговоры с крупнейшими космическими агентствами об оказании финансовой помощи.