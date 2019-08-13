Иерусалим, , 13:05 — REGNUM

Солдаты Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) покидают боевые войска из-за посттравматического синдрома. Это касается в первую очередь, так называемого, «поколения Кассама» — молодых израильтян, родившихся и выросших в приграничных с сектором Газа территориях в 2000-ых годах, в период масштабных военных операций. Об этом 12 августа сообщило израильское информационное агентство Ynet.

Согласно имеющимся данным, события, с которыми солдаты сталкивались в детстве, оказывают влияние на эмоциональное состояние и проявляются в начале военной службы, когда новобранцы подвержены стрессу.

В этой связи руководством Университета им. Бен-Гуриона было принято решение провести специальное исследование. По его результатам в ближайшие месяцы будет составлен план по диагностике и оказанию необходимой помощи еще до призыва молодых израильтян на военную службу.