Москва, , 11:45 — REGNUM

Участник протестных акций Константин Котов обвинен в неоднократном нарушении правил проведения массовых мероприятий. Мужчину задержали 10 августа, когда он пытался скрыться с незаконного митинга в центре Москвы, сообщает 13 августа пресс-служба столичного главка СКР.

Обвинение активисту предъявлено по статье 212.1 УК РФ. Ранее Котова не раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил проведения митингов и шествий.

Отмечается, что 10 августа Котов игнорировал «законные требования сотрудников полиции о прекращении совершения противоправных действий», пытался покинуть место митинга, он был задержан и доставлен в следственный отдел. Следователи попросят суд поместить задержанного под стражу.

Действия Котова, подчеркнули в СКР, носят умышленный характер и подлежат оценке с точки зрения Уголовного кодекса РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, штраф или обязательные работы грозят участнице незаконного митинга в Москве Дарье Сосновской. Девушка получила травмы при задержании и написала заявление на сотрудника полиции.

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