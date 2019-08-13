Сеул, , 11:33 — REGNUM

В столицы Южной Кореи найдены мертвыми двое перебежчиков из КНДР. Тела женщины и её шестилетнего сына были обнаружены в одной из съёмных квартир в Сеуле в конце июля, сообщает 13 августа новостной телеканал YTN.

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Помещение пришлось вскрыть, так как Хан (это фамилия погибшей женщины — прим. ИА REGNUM ) не отвечала и не оплачивала коммунальные услуги, водоснабжение в квартире было отключено. Предположительно, смерть бывших граждан Северной Кореи наступила в середине июня. В качестве одной из причин издание называет голод — в холодильнике у семьи не было ничего, кроме молотого красного перца.

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Известно, что женщина сбежала из Северной Кореи в Южную в 2009 году, там вышла замуж и уехала в Китай. В январе 2019 года пара, которая уже воспитывала сына, развелась. Хан вернулась с ребёнком в Сеул, но жила тихо, ни с кем не общалась.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году свыше тысячи граждан КНДР совершили побег из страны и обратились к властям Республики Корея с просьбой о предоставлении статуса беженца. В 2017 году этот показатель равнялся 1045. Всего в Южной Корее проживает 32 381 гражданин КНДР.

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