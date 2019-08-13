Вашингтон, , 11:51 — REGNUM

Автор игрового издания Kotaku Натан Грейсон 12 августа рассказал о «Le Corbeau» — таинственном разработчике, который создал масштабное обновление для System Shock 2. Теперь на основе его наработок создаются новые части франшизы и переиздания оригинальных игр.

Разработчики из Nightdive Studios включили наработки Le Corbeau в своё официальное переиздание System Shock 2. Глава студии Стивен Кик неоднократно пытался связаться с таинственным создателем обновления, но тот не выходил на связь. Тем не менее, Le Corbeau продолжает выпускать патчи к своему обновлению, последний из них вышел в июне 2019 года.

Ранее разработчики из Nightdive Studios сообщили о своём намерении выпустить обновлённую версию System Shock 2 в честь 20-летия игры. Она получит подзаголовок Enhanced Edition, сообщалось, что она выйдет «скоро».

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