Цхинвал, , 11:13 — REGNUM

12 августа в Северной Осетии стартовала международная летняя проектная школа «Зонд». Школа организована в детском технопарке «Кванториум-15». В «Кванториум-15» прибыли представители Северной и Южной Осетии, Камеруна, Кот д’Ивуара, Франции, сообщается на официальном сайте Минобразования Северной Осетии.

Участники проектной школы «Зонд» Cominf.org

Летняя проектная школа будет работать до 24 августа. В технопарк приехало более 200 молодых людей от 12 до 25 лет, которые будут работать над реальными проектами в сфере туризма. 12 августа состоялось открытие школы, партнеры представили участникам проекта проблемы и запросы. Среди партнеров — представители туристической отрасли: комитет республики Северная Осетия-Алания по туризму, комитет молодежной политики, физкультуры и спорта Владикавказа, национальный парк «Алания» и другие. Также в первый день участники школы выбрали направления для работы, и 13 августа молодежь начинает работу над проектами. В школе действует всего восемь направлений: информационные технологии, беспилотные летательные аппараты, промышленный дизайн, промышленная робототехника, хайтек, биотехнологии, а также машинное обучение и медиа.

Как сообщало ранее ИА REGNUM школа «ЗОНД» проводится на средства гранта министерства просвещения Российской Федерации «Успех каждого ребенка» в рамках всероссийского проекта «Кампус молодежных инноваций». Организационную и финансовую поддержку проведению школы оказывает министерство образования республики Северная Осетия-Алания.

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