Канберра, , 11:39 — REGNUM

Разработчики из Bohemia Interactive решили внести изменения в игру DayZ после того, как её запретили в Австралии. Об этом 12 августа рассказало игровое издание Kotaku.

Создатели игры решили не создавать отдельную версию DayZ для Австралии, а принялись переделывать игру целиком. По словам разработчиков, они не хотели разделять игроков из разных регионов, лишая их возможности играть в одну и ту же игру.

Напомним, ранее игру DayZ запретили в Астралии из-за присутствия в ней морфия. По той же причине накладывался запрет и на Fallout 3, но разработчики смогли обойти его, убрав из игры все упоминания наркотического вещества.

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