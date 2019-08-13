Мурманск, , 10:58 — REGNUM

Доковую операцию операцию по подъёму трехотсечного блока утилизированной атомной подводной лодки провели специалисты Северо-западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО». Об этом сообщила пресс-служба ФГУП «РосРАО».

Операция проходила в Сайда-Губе (Мурманская область) на побережье Баренцева моря при помощи транспортного судна «Итарус», специально спроектированного под эти работы.

«Подъём последнего трехотсечного блока подводит черту по улучшению экологической обстановки в акватории Баренцева моря. Операция прошла штатно», — сообщил первый заместитель директора СЗЦ «СевРАО» — филиала ФГУП «РосРАО» Дмитрий Гулак.

Он добавил, что поднятый блок будет разделен и приведен в безопасное состояние для последующего контролируемого хранения.

Работы по подъему трехотсечного блока проводились в рамках федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники ядерного комплекса на 2011−2015 годы и на период до 2020 года» (подпрограмма «Промышленная утилизация атомных подводных лодок, надводных кораблей с ядерной энергетической установкой, судов атомного технологического обслуживания и реабилитация радиационно-опасных объектов на 2011−2015 годы и на период до 2020 года»).