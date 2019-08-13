13 августа 2019 | Время чтения 4 мин

Злодеи и жертвы либерального мира куются подчас из рядовых эпизодов, приукрашенных происшествий. Одним из таких может стать задержание женщины на улице Забелина в Москве на несанкционированном митинге 10 августа. О «жёстких действиях силовиков» на митингах журналисты уже спросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Евгений Цоц, , 15:02 — REGNUM

Либеральные СМИ поднимают на щит историю некой Дарьи Сосновской, которая якобы пострадала при задержании на улице Забелина. По социальным сетям распространилась видеозапись, где на замедленном повторе видно, что экипированный в спецформу сотрудник делает движение в области живота вырывающейся из рук стражей порядка женщины.

Полиция и протесты Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошёл 10 августа во время незаконной акции протеста у станции метро «Китай-город». Группы политических активистов перемещались по центральным улицам под давлением полиции. Сначала они были у здания администрации президента РФ, потом сместились к выходам из метро, потом оказались на Забелина, где всё и произошло.

И вот появилась информация, что Сосновская написала заявление в Следственный комитет. Её адвокат Татьяна Молоканова рассказала СМИ, что её подопечной в травматологическом отделении больницы поставили диагноз: «ушиб мягких тканей волосистой части головы, ушиб грудной клетки справа».

Несогласованная акция протеста в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

Позднее показания дополнились.

«Врачи ГКБ 67 выявили у нее закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а также ушиб мягких тканей головы. От госпитализации Дарья отказалась», — сообщила Молоканова ТАСС.

Из заявления, распространённого СМИ, следует, что будущая пострадавшая находилась на Забелина в одном из магазинов, и когда из него выходила, увидела задержание, которое ей показалось излишне жёстким. И решила сделать полицейским замечание. В ответ была задержана.

На ситуацию уже отреагировали в управлении МВД столицы, опубликовав официальный комментарий:

«По решению руководства ГУ МВД России по Москве, проводится служебная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Сообщаем, что по результатам проверки виновные лица будут привлечены к ответственности».

Безусловно, в действиях полицейского нет ничего хорошего. Бить задержанных, тем более женщин, неправильно, и если вина его будет доказана, то он должен понести наказание. К слову, на протестных акциях случаи задержания митингующих женского пола единичны, правоохранительные органы стараются их не трогать до экстраординарных выходок.

Но возникает вопрос: когда именно получила пострадавшая ушиб тканей головы? В момент задержания её и сотрудников окружала толпа людей, в том числе рядом были и журналисты. Никто не видел никаких ударов в область головы. В автозаке? Зачем? Наверняка в автомобиле есть видеонаблюдение и это легко проверить.

Оноре Домье. Защитник

Как оказалась Сосновская в эпицентре акции протеста, участвовала ли она в митинге или действительно выходила из магазина, теперь установить непросто. Но на улице она активно вмешалась в события, создавая помеху сотрудникам, находившимся при исполнении. Очевидцы происшествия рассказали ИА REGNUM, что задерживаемая женщина вела себя агрессивно, громко и неоднократно выкрикнула: «Позор!», а при задержании пыталась выкрутиться. В какой-то момент стала кричать, чтобы ей дали очки, полицейский их поднял с асфальта и отдал ей. Но она всё равно не хотела идти. На записи видно, что непосредственно перед ударом у полицейского падает дубинка, а задержанная заносит над ней ногу.

Согласно Уголовному кодексу, полиция в инциденте на Забелина имела право применить физическую силу и огнестрельное оружие в целях самозащиты или пресечения сопротивления.

В этой связи вспоминается небезызвестная история американского полицейского Филипа Брейлсфорда, который расстрелял безоружного подозреваемого. Тогда события зафиксировала нательная камера сотрудника правопорядка. Полицейские в течение четырёх минут давали американцу различные, со стороны казавшиеся издевательскими, команды, а тот их выполнял и на коленях просил не убивать. В суде Брейлсфорд заявил, что подозреваемый, по его мнению, потянулся к шортам за пистолетом, и был оправдан присяжными.

Полиция США разгоняет протестующий противников ВТО (cc) Steve Kaiser

Удивительно, насколько беспомощными пытаются сделать российских полицейских, работе которых посторонние лица могут явно препятствовать, позорить их, обвинять, сопротивляться при задержании. Почему остаются безнаказанными попытки травли людей, которые испытывают мощнейший стресс, выполняя свои служебные обязанности? Нет никому дела до отвратительных пасквилей, таких как «Лёха рукаст» и тому подобных, по сути разжигающих ненависть к людям не самой простой профессии, но избегающих за счёт собирательного образа юридической ответственности. Но почему нельзя объективно рассмотреть конкретный эпизод? И не только претензии заявительницы, но и её действия во время незаконной акции?

Ещё раз повторю, что не оправдываю действия полицейского. Но поскольку из этой истории пытаются сделать показательный пример, нужно вскрывать все аспекты. Недопустимо создавать ещё одно либеральное клише, основанное на наших традициях уважительного и бережного отношения к женщинам, о бесчувственных «космонавтах» и их безвинных жертвах. Или некому больше будет наводить порядок на улицах и бороться с беззаконием.