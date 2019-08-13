Ростов-на-Дону, , 10:47 — REGNUM

За мошенничество с пайками приговорен к шести годам лишения свободы экс-замначальника продовольственной службы Южного военного округа Роман С., 12 августа сообщается на сайте Главного военного следственного управления.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере с использованием служебного положения) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По сообщению пресс-служба Главного военного СУ СКР, ущерб Минобороны РФ от действий организованной группы, в которую входил осужденный, составил более 471 миллион рублей.

Следователями установлено, что подполковник в течение нескольких лет завышал данные о пайках для военнослужащих. Речь идет о 1 630 869 единиц суточных выдач. В декабре 2011 года Минобороны России заключило государственный контракт на организацию питания военнослужащих на период 2012—2014 годов с АО «Военторг», которое в качестве соисполнителя привлекло ООО «Коллектив-Сервис».

Майор Владимир Ф. (ранее осужден) в период с марта 2012 года по март 2014 года занимал должность начальника продовольственной службы войсковой части.

«За свои преступные действия Владимир Ф. от ООО «Коллектив-Сервис» систематически получал денежное вознаграждение в размере 60% от стоимости фактически не поставленного в войсковую часть продовольствия. Таким образом, им получено около 90 миллионов рублей, из которых … он передал … 2,5 млн рублей (Роману С.)», — сообщают следователи.

28 июня 2019 года обвиняемый Роман С. полностью признал свою вину.

Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону назначил ему наказание в виде 6-ти лет лишения свободы. Кроме этого, Романа С. лишили звания «подполковник» и права занимать должности в ВС РФ и государственных органах РФ.