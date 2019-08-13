Москва, , 10:45 — REGNUM

Участница несогласованного митинга в Москве Дарья Сосновская, получившая травмы при задержании, может быть наказана штрафом или обязательными работами. Об этом сообщает 13 августа радиостанция Business FM.

На девушку составили протокол о нарушении правил массовых мероприятий. Суд рассмотрит дело 13 августа.

По словам адвоката Сосновской Татьяны Молокановой, москвичка сделала замечание сотрудникам полиции, задержавшим инвалида на митинге 10 августа. Поэтому на неё обратили внимание и «грубым образом задержали». Девушку, уточнила адвокат, ударили в живот и по голове.

Как сообщало ИА REGNUM, Сосновская оказалась в числе задержанных участников незаконного митинга 10 августа в Москве. Момент её задержания попал на видео, при этом камера запечатлела, как один из полицейских бьет девушку. Сосновская написала заявление об инциденте в Следственный комитет.

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