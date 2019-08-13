Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 10:41 — REGNUM

Глава Ямала Дмитрий Артюхов посетил в Надыме многоэтажный дом по улице Набережной, 34. На плачевное состояние жилого здания его внимание обратили пользователи сети «Инстаграм».

"Это дом, в одном из подъездов которого появилась трещина. Убедился, что администрация делает всё возможное, чтобы исправить ситуацию. Строители укрепили фундамент, заполнили трещины в стенах, усилили стены бандажными конструкциями и стяжками. Важно, что угрозы для несущих конструкций нет», — резюмировал Дмитрий Артюхов на своей странице.

Он также отметил, что всех жителей проблемного дома, кто захотел переехать на время ремонта, переселили.

https://www.instagram.com/p/B1F9Sw6o86_/

«Между тем, в некоторые квартиры люди возвращаться не хотят, а продать квартиру не получается. Понимаю их. Поручил главе Надымского района работать с каждой семьёй индивидуально. Если понадобится, выкупить квартиры у людей», — отметил глава Ямала.

В комментариях ямальцы приглашают губернатора Артюхова посетить другие проблемные дома региона. К примеру, пользователь suslazavr зовёт главу ЯНАО в Новый Уренгой — в брошенные застройщиком дома в районе улиц Тундровая и Сибирская.

«Может, тоже дело бы вперёд сдвинулось. А то так и стоят… как памятники разгильдяйству», — сетует suslazavr.