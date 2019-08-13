Чита, , 10:36 — REGNUM

Обнадёживающую информацию о значительном снижении подростковой преступности в Чите обнародовал сегодня, 13 августа, замруководителя городской администрации Александр Глущенко. Его слова, озвученные в ходе пресс-конференции, цитирует ИА «Чита.ру».

По словам чиновника, в первом полугодии 2019 года этот показатель оказался вдвое ниже прошлогоднего результата, сократившись до 4,8%.

При этомАлександр Глущенко подчеркнул, что среди всех 96 преступлений, совершённых несовершеннолетними за первое полугодие, почти нет тяжких — две трети пришлось на кражи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Забайкальского края извещала о том, что за январь—сентябрь 2018 года уровень подростковой преступности по отношению к общему числу преступлений в регионе составил 7,3%, что практически вдвое выше, чем в среднем по России (3,8%).