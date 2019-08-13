Санкт-Петербург, , 10:36 — REGNUM

Неизвестный злоумышленник угрожает отравить продукты питания, которые продаются в крупной сети гипермаркетов «Лента». За отказ от своих преступных планов он требует заплатить ему 500 тысяч долларов.

Как сообщает 13 августа издание «Фонтанка», угроза поступила на электронный адрес «Ленты». Требуемые полмиллиона долларов вымогатель предлагает перевести ему в биткоинах.

Сеть «Лента» не собирается платить преступникам и уже обратилась в полицию.

По данным источника, возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ — «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма на объекте социальной инфраструктуры».

Напомним, минувшей зимой и весной Петербург пережил небывалую по масштабу и длительности волну эвакуаций общественных зданий, вызванную угрозами анонимных преступников. К счастью, ни в одном случае за угрозами взрыва не стояло ничего реального.

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