Казань, , 10:33 — REGNUM

Комитет по социально-экономическому мониторингу Татарии обнародовал данные по минимальному потребительскому бюджету семей во втором квартале 2019 года. Он составил 15 772 рубля, увеличившись относительно второго квартала 2018 года на 5,3%, а первого квартала 2019 года — на 1,5%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Из бюджета, который в республике устанавливают ежеквартально, отображая реальные расходы на основные нужды типовой семьи, 5 311 рублей приходится на питание, 3 583 рубля — на непродовольственные товары, 5 881 рубль — на услуги и 997 рублей — на налоги.

Расходы варьируются в зависимости от пола и возраста. Например, минимальный бюджет для беременной женщины составляет 18 439 рублей, женщины трудоспособного возраста — 18 190 рублей, мужчины трудоспособного возраста — 17 429 рублей, для девочки от семи лет — 15 534 рубля, мальчика того же возраста — 14 698 рублей, для детей — от 9,2 тыс. рублей (до 1,5 лет) и до 12,6 тыс. рублей (от трёх лет). Для женщины-пенсионера потребуется не менее 14 028 рублей, мужчины-пенсионера — 13 924 рублей. При этом средние пенсии в Татарии на 1 апреля 2019 года составляют 13 785,34 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в ПФО в первом квартале 2019 года среднедушевые денежные доходы жителей составляли более 25 тыс. рублей. При этом жители Татарии, по данным органов статистики, имели самые высокие доходы в округе — 32 054 рубля при прожиточном минимуме во втором квартале — 9,45 тыс. рублей и средней зарплате за пять месяцев 2019 года — 35,8 тыс. рублей.

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